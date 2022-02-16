Российские компании смогут стать резидентами «русских офшоров»

Госдума готовится рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, которые разрешат российским компаниям регистрироваться в специальных административных районах в Приморье и Калининграде. Это может снять претензию ЕС о нечестной налоговой конкуренции в России, пишет РБК.

В настоящее время только иностранные юрлица могут осуществить редомициляцию в САР, известных как «русские офшоры». В этом случае они меняют регистрацию на российскую и приобретают статус «международных холдинговых компаний».

Согласно поправкам, рекомендованным к принятию профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам, получить аналогичный статус сможет и российская организация при выполнении нескольких условий. Так компания должна быть создана до 1 января 2018 года и местом ее нахождения на момент подачи заявления о получении статуса МХК стал остров Русский (Приморский край) или остров Октябрьский (Калининградская область). Причем, место нахождения компании по закону – это место реального присутствия ее исполнительного органа. Контролирующие лица стали таковыми до 1 января 2017 года. Под ними понимаются физлица или юрлица с долей участия более 15%. Для юрлиц существует еще одно условие: либо более 25% их акций должны обращаться на российской бирже или биржах стран ОЭСР, либо не менее 50% уставного капитала должно принадлежать государству. Компания подала в налоговый орган соответствующее заявление, а также сведения о контролирующих лицах. При этом правительство региона, где ранее находилась фирма, не направило возражения против перерегистрации в САР.

Создание режима САР стало причиной для включения России в так называемый серый налоговый список Евросоюза, о чем писали европейские СМИ. ЕС также считает «серыми» налоговыми гаванями Коста-Рику, Гонконг, Малайзию, Уругвай, Ямайку, Северную Македонию. По мнению ЕС, спецрайоны создают нечестную налоговую конкуренцию. Европейские органы потребовали сделать режим доступным для российских организаций и обязать компании создавать реальные офисы при переезде.

Специальные административные районы, где предусмотрен льготный налоговый режим для инвесторов, были созданы в 2018 году. В настоящее время в них зарегистрировано более 50 резидентов.

Москва, Зоя Осколкова

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