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Среда, 16 февраля 2022, 10:38 мск

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Иностранные платформы хотят обложит налогом для поддержки патриотических игр

Правительство обсуждает вопрос введения налога для игровых платформ, таких как Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Собранные деньги пойдут на поддержку патриотических игр. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Фонд для поддержки патриотических игр предложили создать в Минцифры. Предполагается, что пополнять его будут за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции. По словам собеседников издания, игровые платформы могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России, что обеспечит фонду 10 млрд рублей в год.

Более того, по данным газеты, власти готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков.

Согласно оценке MY.Games, объем российского рынка видеоигр по итогам 2021 года вырастет на 1% год к году и составит 165,5 млрд рублей. Из них 78,1 млрд рублей приходится на ПК-игры, 73,8 млрд рублей – на мобильные, а 13,6 млрд рублей – на консольные. При этом, по оценке аналитиков, 47,2% россиян предпочитают компьютерные игры, 44,6% – мобильные и 8,2% – консольные.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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