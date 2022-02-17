В России хотят ужесточить правила выплаты пособий по безработице

Минтруд России представил концепцию новой редакции закона «О занятости населения». Документ адаптируют к современным условиям рынка труда. Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство труда.

В документе предлагается установить нормы труда для самозанятых граждан и ужесточить правила выплат пособий по безработице. Инициатива также направлена на борьбу с нелегальным трудоустройством. По оценке Минфина, при сохраняющемся росте теневой занятости к 2034 году потери бюджета могут достичь 1,5% ВВП в год.

Разработанная Минтрудом концепция обозначила круг проблемных вопросов. Среди них министерство указало на теневую занятость – ей дадут определение и обозначат последствия. На законодательном уровне предложено закрепить как полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда, так и необходимые для этого механизмы.

Также в концепции делается акцент на правовом статусе самозанятых граждан, работающих на цифровые платформы и по договорам гражданско-правового характера. Для них, в частности, закрепят нормы по времени работы и отдыха. Кроме того, будут проработаны социальные гарантии – речь идет о пенсионных правах и назначении пособий (по безработице, временной нетрудоспособности и т.д.).

Минтруд также хочет изменить правила получения пособия по безработице. Его выплата будет зависеть от выполнения индивидуального плана поиска работы. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного. При невыполнении предписаний, прописанных в нем, выплата по безработице производиться не будет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявлял, что в России действует закон о занятости, «которому больше 30 лет». Число внесенных в него за это время изменений подчеркивают необходимость подготовить обновленный документ, отмечал он.

Москва, Наталья Петрова

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