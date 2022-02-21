Мошенники отправляют россиянам деньги, чтобы выманить сумму покрупнее

Мошенники используют новую схему, чтобы обмануть россиян, желающих заработать на инвестировании. Злоумышленники переводят на счет жертвы деньги, таким образом повышая доверие к себе, а затем выманивают более крупную сумму.

Преступная схема получила распространение в начале 2022 года, пишут «Известия». Обман строится на том, что мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже, маскирующиеся под известные инвестиционные компании. Злоумышленники убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет. На самом же деле жертва делает перечисление на карту или электронный кошелек физлица, принадлежащий преступнику.

Для того, чтобы заставить гражданина перевести крупную сумму, аферисты пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках. «У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности. На волне эйфории от легкого заработка люди переводят мошенникам уже значительные суммы. А сами злоумышленники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш», – сообщили в службе безопасности Почта Банка.

Число мошенничеств, связанных с «фейковыми инвестициями» выросло в 10 раз прошлой осенью, а в начале 2022 года в банке зафиксировали всплеск активности злоумышленников по обновленной схеме – с выплатами гражданам для выманивания у них более крупной суммы.

В других кредитных организациях сообщили, что знают о новом способе обмана. Такая схема еще опасна тем, что человек, получив первые деньги, может рекомендовать своим знакомым воспользоваться услугами фейковых брокеров. При этом в последнее время популярность торговли на бирже значительно выросла, тем самым увеличилось число потенциальных жертв мошенников. По данным Мосбиржи, в январе 2022-го число уникальных клиентов на площадке превысило 17 млн человек. Это почти в два раза больше, чем годом ранее (9,4 млн человек).

«Помощь в инвестировании в прошлом году рекламировали почти все финансовые пирамиды и подавляющее большинство нелегальных профучастников. При этом мошенники постоянно тестируют новые способы обмана и задействуют элементы социальной инженерии, чтобы добиться доверия потребителей, – прокомментировали в Банке России. – Для того, чтобы не попасть в сети таких злоумышленников, нужно помнить, что финансовые услуги на территории России могут предлагать только организации с лицензией Центрального банка. Проверить наличие лицензии можно на сайте регулятора».

Москва, Зоя Осколкова

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