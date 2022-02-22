Цена на нефть Brent побила рекорд сентября 2014 года

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене до 98,46 доллара за баррель, следует их данных лондонской биржи ICE. Ранее цена на Brent превышала 98 долларов в сентябре 2014 года.

В ходе торгов фьючерсы на нефть этой марки поднялись 98,02 доллара за баррель, и рост продолжился. По данным на 11:13 мск, цена фьючерса на Brent с поставкой в апреле выросла до уровня 98,46 доллара за баррель.

Цены на нефть Brent растут с начала года на фоне напряженности на российско-украинской границе. Стоимость топлива поочередно превышает установленные семь лет назад рекорды. Так, 11 февраля апрельские фьючерсы понялись в цене до 95,33 доллара за баррель.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»