Российские банки ужесточили выдачу кредитов

Банки в России пересматривают риск-политику и повышают ставки по некоторым продуктам, опасаясь, что граждане наберут кредитов в условиях паники. Ряд организаций и вовсе остановили выдачу займов. Тем временем, в ломбардах наблюдается прирост клиентов.

Обострение ситуации на Украине и те последствия, которые ожидают российскую экономику, вынудили банки пересматривать риск-подходы, а также и ценовую политику по продуктам. Об этом рассказали «Коммерсанту» источники в банковской отрасли. По словам собеседников издания, ряд крупных банков решил повысить ставки на 2-2,5 процентных пункта. Причем, дело дошло и до обеспеченных кредитов – авто и ипотеки.

Более того, некоторые кредитные организации остановили выдачу ипотеку даже по одобренным заявкам до изменения ценовых параметров продуктов. Впрочем, сами банки все отрицают и утверждают, что обслуживают клиентов в обычном режиме без каких-либо ограничений, а все ранее одобренные кредиты выдаются на согласованных условиях.

Банки делают «заградительные ставки», чтобы клиенты не совершали спонтанных покупок из-за паники в ожидании роста цен. Кроме того, подчеркивает один из банкиров, пока кредитные организации не поняли, какие отрасли преимущественно пострадали. Вместе с повышением ставок растут и требования к заемщикам. Ужесточение риск-политики означает, что одобряться кредиты будут на меньший, чем раньше, лимит.

По оценке аналитиков, действия банков скорее являются отражением того, что риски в банковском секторе растут в связи с последними событиями и ростом неопределенности. «Скорее всего, высокие тарифы ставятся не с целью остановить рост портфеля, но таким образом банки берут премию за риск», – поясняет старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

В этой ситуации выигрывают ломбарды. Уже сейчас в южных регионах страны за счет притока беженцев спрос на услуги ломбардов вырос на 10-15%. Кроме того, ломбарды могут значительно увеличить выручку за счет продажи невостребованного имущества: более 80% портфеля обеспечено золотом, которое бьет ценовые рекорды, рассказал председатель совета «Национального объединения ломбардов» Алексей Лазутин.

Москва, Зоя Осколкова

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