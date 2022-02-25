Минпромторг: макарон и гречки хватит на 70 дней

Российские магазины создали запасы основных продуктов в расчете на обслуживание покупателей в течение 70 дней. В основном это касается круп и макарон. Отдельных товаров запасено и более того, подсчитали в Минпромторге РФ.

«Бакалейные товары на 50-70 дней, средства гигиены – свыше 70 дней. Предприятия потребительского рынка в стране работают в штатном режиме», – говорится в сообщении министерства.

Торговые сети на федеральном уровне и в регионах поддерживают запас социально значимых продуктов из расчета ведения торговли как минимум в течение 40 дней. Специалисты особо внимательно следят за обеспечением торговых сетей в южных регионах страны: в Крыму и Севастополе, Ростовской, Белгородской, Воронежской областях, Краснодарском крае.

В магазинах не отмечается особого спроса на продукты питания или средства гигиены. Запасов достаточно, заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

«Торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в социально значимых категориях», – цитирует Караваева ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

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