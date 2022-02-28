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Конфликт на Украине

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Понедельник, 28 февраля 2022, 11:44 мск

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Американцы отказываются от водки из-за ситуации на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки из-за обострения конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.

По данным агентства, запрет на закупку и продажу всей водки, произведенной компанией «Русский стандарт», ввел штат Огайо.

Власти Нью-Гэмпшира пошли дальше и постановили убрать из магазинов все спиртные напитки российского производства и российских брендов.

Такой же запрет принят губернатором штата Юта.

Кроме того, в Техасе попросили розничных торговцев убрать российские товары с полок магазинов.

Стоит отметить, что принимаемые меры больше носят символический характер, так как менее 1% водки, потребляемой в США, производится в России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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