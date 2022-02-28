Американцы отказываются от водки из-за ситуации на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки из-за обострения конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN.
По данным агентства, запрет на закупку и продажу всей водки, произведенной компанией «Русский стандарт», ввел штат Огайо.
Власти Нью-Гэмпшира пошли дальше и постановили убрать из магазинов все спиртные напитки российского производства и российских брендов.
Такой же запрет принят губернатором штата Юта.
Кроме того, в Техасе попросили розничных торговцев убрать российские товары с полок магазинов.
Стоит отметить, что принимаемые меры больше носят символический характер, так как менее 1% водки, потребляемой в США, производится в России.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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