Еще три предприятия «Роскосмоса» внесены США в санкционный список

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что еще три предприятия попали под американские санкции.

Рогозин написал у себя в телеграмме следующее: «США дополнительно внесли в санкционный список еще три наших предприятия: АО Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», акционерное общество Салаватский химический завод, Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева».

Как сообщил глава российской госкорпорации, одно из предприятий, попавших под американские санкции, производит твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), другое – жидкостные МБР, третье – ракетное топливо для их двигателей.

Напомним, что ранее в четверг, 3 марта, Дмитрий Рогозин заявил, что «Роскосмос» прекращает техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.

Также в четверг глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия может расширить санкционный ответ в космической сфере в отношении стран Запада. Он отметил, что это будет сделано, если страны Запада продолжат поставлять оружие Украине и позволят агрессивные высказывания в адрес России, – сообщает Интерфакс.

Москва, Иван Бабурин

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