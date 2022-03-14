Россия не бросит американского астронавта на МКС

«Роскосмос» заверил, что не собирается бросать астронавта на Международной космической станции. Американец вернется на Землю 30 марта.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия якобы угрожает США прекращением сотрудничества в космосе. В связи с этим возникли опасения, что астронавт Марк Ванде Хай не сможет вернуться с МКС.

«Роскосмос» никогда не давал повода партнерам сомневаться в своей надежности, астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю на российском корабле «СоюзМС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым 30 марта. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для «Роскосмоса» важнейшим приоритетом», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале корпорации.

Отмечается, что астронавт является рекордсменом по продолжительности космического полета. Он отправился на станцию 9 апреля 2021 года. Таким образом, Ванде Хай проведет в космосе 355 дней за одну миссию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»