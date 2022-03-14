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Понедельник, 14 марта 2022, 16:40 мск

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Россия не бросит американского астронавта на МКС

Фото: Роскосмос

«Роскосмос» заверил, что не собирается бросать астронавта на Международной космической станции. Американец вернется на Землю 30 марта.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия якобы угрожает США прекращением сотрудничества в космосе. В связи с этим возникли опасения, что астронавт Марк Ванде Хай не сможет вернуться с МКС.

«Роскосмос» никогда не давал повода партнерам сомневаться в своей надежности, астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю на российском корабле «СоюзМС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым 30 марта. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для «Роскосмоса» важнейшим приоритетом», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале корпорации.

Отмечается, что астронавт является рекордсменом по продолжительности космического полета. Он отправился на станцию 9 апреля 2021 года. Таким образом, Ванде Хай проведет в космосе 355 дней за одну миссию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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