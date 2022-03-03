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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 14:08 мск

Новости Технологии

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Россия отказалась поставлять в США ракетные двигатели

Фото: Роскосмос

Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме того, будет свернуто сотрудничество в экспериментах на Международной космической станции.

«В этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем», – отметил глава Роскосмоса.

Он добавил, что Россия разрывает сотрудничество с иностранными партнерами по экспериментам на МКС. Теперь космонавты будут проводить все запланированные процедуры самостоятельно.

Поставки двигателей РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, а также двигателя РД-181, который применяют в качестве первой ступени ракеты Antares, шли активно с середины 1990-х годов. В 2016 году Конгресс запретил Пентагону использовать ракету Atlas 5 с российским двигателем РД-180 после 2022 года. С тех пор США разрабатывают свои ракетные двигатели.

В связи с обострением ситуации на Украине страны Запада ввели санкции в отношении России в том числе в части сотрудничества в освоении космоса. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что ввиду ограничений космическая программа страны будет скорректирована, ее приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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