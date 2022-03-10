«Роскосмос» ответил Западу на санкции более чем на десять миллиардов долларов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР в четверг, 10 марта, заявил, что госкорпорация нанесла Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, – сообщает РИА Новости.

Рогозин, в частности, сказал: «Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один «Роскосмос» только «ответил» уже на 12 миллиардов».

«И дальше так делать», – пообещал гендиректор госкорпорации и добавил, что у него есть «пара козырей», которыми можно будет ответить в случае, если Запад «будет и дальше себя так вести».

Следует отметить, что ущерб самому «Роскосмосу» от западных санкций Рогозин оценил как «намного меньший

Москва, Иван Бабурин

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