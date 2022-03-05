Крупнейший производитель стройтехники приостановил поставки в Россию

Крупнейший производитель строительной и дорожной техники японская Komatsu приостанавливает экспорт продукции в Россию из-за трудностей в логистике. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Решение принято на фоне ситуации на Украине, пояснили в Komatsu. Там отметили, что срывы в цепочках поставок, связанных с компанией, «становятся все сложнее, и их влияние на финансовую и экономической ситуацию остается неясным».

Komatsu выпускает строительное, горнодобывающее и лесное оборудование, а также дизельные двигатели, прессы, термоэлектрогенераторы и лазеры.

Москва, Наталья Петрова

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