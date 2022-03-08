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Вторник, 8 марта 2022, 17:58 мск

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Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 3 тысячи долларов

Фото: pixabay.com

Биржевая стоимость газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров. Как следует из данных лондонской биржи ICE, цены на «голубое топливо» демонстрируют устойчивый рост.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов достигла $3309,6 доллара, что примерно на 30% выше расчётной цены накануне, уточняет «Прайм».

Биржевые котировки на газ в Европе начали резко повышаться после начала российской спецоперации на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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