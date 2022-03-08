Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 3 тысячи долларов

Биржевая стоимость газа в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров. Как следует из данных лондонской биржи ICE, цены на «голубое топливо» демонстрируют устойчивый рост.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов достигла $3309,6 доллара, что примерно на 30% выше расчётной цены накануне, уточняет «Прайм».

Биржевые котировки на газ в Европе начали резко повышаться после начала российской спецоперации на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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