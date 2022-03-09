Отсрочка по налогам, снижение штрафов и пени: предложены новые меры поддержки малого бизнеса

«Опора России» подготовила и направила в кабмин России и Минэкономразвития предложения по поддержке малого бизнеса в условиях усиливающегося санкционного давления. Среди инициатив – отсрочка по уплате налогов до конца 2022 года, снятие антиковидных ограничений, отмена курортного сбора, пишет газета «Известия».

Предложения «Опоры России» состоят из пяти блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, уменьшение административного давления и фискальной нагрузки, госзакупки.

В числе предложенных организацией мер также указаны мораторий на банкротство юрлиц и индивидуальных предпринимателей; снижение размера пени при просрочке уплаты налогов; мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности; снижение штрафов для МСП; продление сроков микрозаймов до пяти лет.

Кроме того, предлагается реструктуризировать лизинговые платежи; ограничить разницу между курсом покупки и продажи валюты; продлить программу «детского туристического кешбэка» на 2022 год; повысить пороги применения упрощенной системы налогообложения по обороту с 200 млн до 300 млн рублей и патентной системы налогообложения по обороту с 60 млн до 120 млн рублей; установить ставки страховых взносов для МСП в размере 15%; ограничить темпы роста налога на имущество организаций; освободить МСП от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров; возобновить программу по безвозмездному кредитованию компаний туротрасли с обязательством сохранения штата сотрудников.

Также среди предложений – присоединение России к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS); упрощение сертификации продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран; обязательное согласие прокурора региона РФ (или его заместителя) для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям.

Как уточнил президент «Опоры России» Александр Калинин, обращение с предложенными инициативами также направлено в российский парламент. Он рассчитывает, что дополнительные параметры поддержки бизнеса войдут во второй пакет антикризисных мер. Правительство будет обсуждать эти предложения 9-10 марта. Напомним, первый пакет был одобрен Госдумой 4 марта. В числе уже принятых мер кабмином РФ мер – дополнительное финансирование программы льготных кредитов для МСП в размере 500 млрд рублей, мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 2023 года, возвращение прежнего порядка возбуждения дел по налоговым преступлениям – только на основании материалов налоговой службы.

Меры поддержки бизнеса вернулись в повестку властей РФ на фоне введения Западом жестких антироссийских санкций в ответ российскую военную операцию по защите ДНР и ЛНР, начавшуюся по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Западные санкции коснулись крупных российских банков, компаний. Под ограничения также попал Банк России.

Москва, Наталья Петрова

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