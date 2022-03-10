Экономист оценил угрозу дефолта России

Международные рейтинговые агентства Fitch, Moody's и Standard&Poor's понизили кредитный рейтинг России до преддефолтного состояния. Причиной стали многочисленные западные санкции, в том числе ограничения на валютные резервы Центробанка РФ. Агентства указывают, что в сложившейся ситуации существует риск непогашения российским правительством долга перед иностранными заемщиками. По просьбе «Нового Дня» уральский экономист Виталий Калугин оценил серьезность негативных прогнозов в отношении России.

«Дефолта по внешним обязательствам России я пока не прогнозирую. В марте и апреле мы заплатим суммы по обязательствам, эти суммы достаточно невелики. Все наши внешние долги растянуты до 2044 года. Времени достаточно, чтобы погасить их. Внутреннего рублевого дефолта я также не прогнозирую. Будут ли частные дефолты, это отдельная история. Насколько я знаю, «Газпром» и «Роснефть» в марте уже оплатили долги, причем в валюте. Поэтому дефолта России как государства я не ожидаю. Во всяком случае экономическая ситуация к этому не располагает, а политическое решение может быть принято вне зависимости от нее», – пояснил эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что объявление валютного дефолта России никак не скажется на большинстве граждан станы. Однако дефолт спровоцирует ограничения по валютам на внутреннем рынке и раскрутит инфляцию. «Нам просто не будут ничего продавать, а местное производство станет слишком дорогим», – отметил Виталий Калугин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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