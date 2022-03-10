В МВФ не исключают дефолта России

Вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций не исключила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, – сообщает CNBC.

В интервью телеканалу Георгиева сказала: «Я не буду спекулировать о вероятности этого (дефолта), поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас».

«Что касается дефолта, это более не является таким уж невероятным событием», – заявила Георгиева.

«Беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули ее в рецессию. По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики», – сказала глава ВМФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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