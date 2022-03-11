Кремль оценил вероятность дефолта в России

В Кремле полагают, что угрозы дефолта в России фактически нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», – сказал пресс-атташе Кремля.

Песков сослался на заявления руководителей финансовых ведомств России «о готовности, наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях».

Накануне глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила вероятность дефолта России из-за введенных в отношении страны санкций. По ее словам, дефолт «более не является таким уж невероятным событием». По оценке МВФ, в связи с масштабными рестрикциями Россию ждет «глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики», заявила Георгиева.

Москва, Наталья Петрова

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