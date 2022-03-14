Эксперты назвали самые закредитованные регионы России

Аналитики составили рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения. Наибольшая кредитная нагрузка в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая – в Ингушетии, причем разница между показателями в этих субъектах оказалась восьмикратной. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

«Статистика показывает, что в 2021 году на фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок потребительское кредитование демонстрировало стремительный рост. Значительную роль в этом также сыграла льготная ипотека. В последние месяцы начавшийся подъем процентных ставок поторопил многих взять кредиты по хорошим ставкам перед повышением», – отмечают эксперты.

Расчет уровня закредитованности населения основывался на данных Центробанка РФ (объем кредитов) и Росстата (зарплата и количество экономически активного населения). Показатель оценивался, как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

По подсчетам аналитиков, объем задолженности по кредитам населения на 1 февраля 2022 года равнялся 24,7 трлн рублей и за последние 12 месяцев вырос на 23,2% или на 4,7 трлн рублей. Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 63 тысячи рублей до 328 тысяч рублей. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, выросла достаточно быстро, достигнув уровня 55,6%. Для сравнения, в конце 2020 года соотношение было на уровне 49%, а в 2018 году – 44,9%.

Наименьшая закредитованность наблюдается среди россиян, проживающих на юге страны. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, также в первую пятерку вошли Чеченская Республика, Крым, Дагестан и Севастополь. Низкий показатель закредитованности, по мнению экспертов, может быть связан с относительно слабой развитостью банковских сервисов в этих регионах, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения.

Самые высокие показатели у Калмыкии, Тывы и Удмуртии. По объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (649 тысяч рублей), ХМАО (593), Республика Саха (Якутия) (525) и Московская область (490).

В среднестатистическом регионе России объем задолженности по кредитам на душу экономически активного населения составляет чуть менее 360 тысяч рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 250-400 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

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