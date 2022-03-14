В даркнете обнаружили данные тысяч банковских карт россиян

Эксперты по кибербезопасности обнаружили в теневом сегменте интернета данные более чем 100 тысяч карт клиентов российских банков. Об этом сообщили «Коммерсанту» специалисты сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и компании Infosecurity.

Базу данных продавал на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена «работа по RU», пояснил основатель DLBI Ашот Оганесян. При этом на теневых форумах выявлено не менее одной попытки продажи сведений банковских карт.

По всей видимости, в распоряжение мошенников реквизиты попали давно, отмечает Управляющий RTM Group Евгений Царев. За последние три-четыре дня возникло много объявлений на теневом рынке о продаже данных по картам. К тому же с 26 февраля наблюдались массовые попытки списания средств злоумышленниками со счетов российских клиентов.

В последнюю неделю злоумышленники массово пытались делать переводы даже с заблокированных карт, а также с карт с истекшим сроком действия. «Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, как и рядовые граждане, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше», – заключил Царев.

Москва, Зоя Осколкова

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