В России могут разрешить использование нелицензионного ПО

Право на использование нелицензированных в России версий программного обеспечения (ПО) иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям могут получить госзаказчики (ведомства всех уровней, бюджетные учреждения, казенные предприятия и т.п. – ИФ), – сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Министерство предлагает отменить ответственность за использование нелицензированного в РФ ПО, принадлежащего правообладателям из стран, поддержавших санкции. То есть, по замыслу ведомства, положения КоАП РФ и УК РФ должны быть дополнены нормами, предусматривающими возможность принудительного использования нелицензионного софта в условиях санкционных ограничений», – сообщил агентству источник, знакомый с предложениями минпромторга для включения в единый план по реализации антикризисных мер.

Кроме того, сообщается, что подготовку соответствующих изменений в КоАП и УК минпромторг предлагает поручить минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам. Такое положение минпромторг предлагает распространить не только на софт, но и на любые лицензии и другие виды прав на результаты интеллектуальной деятельности. Причем – с отменой соответствующих компенсаций компаниям из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям.

Следует напомнить, что в начале марта СМИ сообщили, что в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в российском кабмине идут обсуждения возможностей снятия ответственности за использование нелицензионного ПО. Тогда Минцифры заявило, что не вносило и не поддерживает предложения по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения.

Москва, Иван Бабурин

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