В России могут разрешить бизнесу использовать нелицензионное ПО

В России предложили разрешить компаниям использовать нелицензионное программное обеспечение (ПО). С такой инициативой выступил Институт развития предпринимательства и экономики на фоне отказа иностранных разработчиков продлевать лицензии российским пользователям.

Речь идет о законопроекте, который бы позволил ввести мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому заграничные разработчики отказались продлевать лицензии, пишут «Известия». В настоящее время за использование пиратских программ предусмотрены большие денежные штрафы, а также лишение свободы до шести лет.

В письме, направленном в Минцифры, говорится, что 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО. Это показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в августе 2022 года. Для каждого второго респондента (47%) трудности не так заметны, хотя каждый пятый (23%) отметил, что сложности не позволяют полноценно функционировать.

По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок оставили 64 компании-разработчика. В их числе Adobe, Autodesk, Avast, Coursera. Кроме того, приостановили свою деятельность порядка 118 таких компаний, продолжили работу лишь 19.

Москва, Зоя Осколкова

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