Эксперт заявил о рисках для гарантийного ремонта бытовой техники во время санкции

Зарубежные производители бытовой техники и электроники могут перестать выполнять свои гарантийные обязательства в России, поскольку многие из них объявили о приостановке деятельности в стране из-за ситуации на Украине. Такое мнение высказал эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных в комментарии «Прайм».

По его словам, гарантийные услуги использовались компаниями как конкурентное преимущество и имиджевая составляющая и оплачивались ими из собственных средств. Сейчас сложно прогнозировать, будет ли у производителей, останавливающих деятельность в России, в этом необходимость, отметил эксперт.

«Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушел, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти», -полагает Четверных.

Эксперт при этом отметил, что даже если производитель пожелает выполнить гарантийные обязательства, ему будет сложно сделать это или даже невозможно из-за трудностей с поставками деталей.

При этом он не исключил, что в условиях снизившейся конкуренции оставшиеся в России компании могут отменять или снижать обязательства.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»