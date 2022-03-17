Власти Приморья призвали население прекратить массово скупать продукты

Председатель правительства Приморья Вера Щербина обратилась к местным жителям с призывом прекратить скупать продукты питания, заверив, что перебоев с их поставками не предвидится.

«Ситуация в экономике стабильная в Приморском крае. <…>Но есть проблема с ажиотажным спросом на продукты питания. При том что продукты есть в достаточном количестве», – приводятся слова главы регионального кабмина в сообщении на сайте правительства Приморского края.

Щербина подчеркнула, что в крае нет перебоев с поставками сахара, круп, муки и мяса, а цены ниже, чем во многих других российских регионах. «Сейчас в Приморье идут вагоны товаров ежедневного спроса, всего того, что люди активно покупают», – сказала она.

«Поэтому хотелось бы призвать всех жителей края прекратить ажиотажный спрос, сбоев в системе обеспечения продуктами питания никаких не предвидится», – добавила глава регионального правительства.

Ранее сообщалось, что россияне на фоне роста цен скупают сахар, соль, муку и другие продукты длительного хранения – полки магазинов опустели.

Накануне президент России Владимир Путин своим указом расширил полномочия глава регионов для принятия решений по оказанию помощи гражданам и предприятиям, а также по недопущению дефицита и необоснованного роста цен на продукты первой необходимости.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»