Губернаторы получили допполномочия: Путин подписал указ о новых мерах по обеспечению стабильности и защите населения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения страны. Согласно этому документу, полномочия глав российских регионов расширены для принятия решений по оказанию помощи гражданам и предприятиям, а также по недопущению дефицита и необоснованного роста цен на продукты первой необходимости.

В тексте указа, в частности, говорится:

В целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе в связи с введением в отношении Российской Федерации, ее граждан либо юридических лиц политических, экономических, иных санкций и (или) прекращением деятельности работодателей, постановляю:

1.Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе:

а) принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат;

б) сохранение доступности социальных услуг для граждан Российской Федерации;

в) бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи;

г) проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли;

д) осуществление дополнительных мер, направленных на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг;

е) проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки занятости населения (включая организацию переобучения и повышения квалификации);

ж) оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития;

з) принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции;

и) принятие иных мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Москва, Светлана Антонова

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