«Стоит вопрос о сохранении цивилизации»: новое расширение полномочий губернаторов несравнимо с «коронавирусным»

Новое расширение полномочий губернаторов, указ о котором накануне подписал президент Владимир Путин, несравнимо с тем, которое было введено в начале пандемии коронавируса, так как теперь оно затрагивает практически все сферы жизни. Такое мнение высказал в разговоре с РИА «Новый День» директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

«Сейчас стоит вопрос о сохранении нашей цивилизации. По большому счету, идет противостояние именно цивилизационное. Поэтому нам здесь необходимо расширение полномочий на самом широком фронте. Здесь мы затрагиваем все сферы жизни, – считает эксперт. – И совершенно правильно начал президент с социальных гарантий, потому что если будут социальные гарантии, то люди будут работать и производить, замещать все то, что было вытеснено в результате недружественных действий со стороны наших бывших партнеров. Поэтому здесь расширение полномочий губернаторов – это очень хороший шанс проявить те возможности регионов, которые есть. Я считаю, что у нас они – потрясающие, но, к сожалению, прежде они не всегда были реализованы в силу, например, недофинансирования. На некоторые инициативы не обращали внимания. Сейчас мы поставлены перед необходимостью менять очень многое из того, что прежде нас устраивало в силу так называемой глобальной кооперации, но никакой глобальной кооперации сейчас не существует – она торпедирована».

Анатолий Гагарин считает, что сейчас губернатору имеет смысл усилить мониторинг инициатив креативных людей, живущих в Свердловской области, особенно в сфере импортозамещения. «Урал – кладезь идей, надо только поднять ранее нереализованные инициативы и презентовать их, в том числе на федеральном уровне, сейчас, когда есть интерес со стороны федерального центра», – отметил эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», 16 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения страны. Согласно этому документу, полномочия глав российских регионов расширены для принятия решений по оказанию помощи гражданам и предприятиям, а также по недопущению дефицита и необоснованного роста цен на продукты первой необходимости и регулированию положения на рынке труда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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