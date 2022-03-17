В России вдвое выросло число ИТ-вакансий в госсекторе

С начала военной спецоперации России на Украине в российском госсекторе резко выросло количество вакансий для ИТ-специалистов.

По данным сервиса HeadHunter, число предложений в этой отрасли с 24 февраля увеличилось в два раза. Так, вакансий для системных администраторов стало больше на 111%, для web-инженеров – на 120%, а на позицию специалиста по технической поддержке – на 101%. В сфере компьютерной безопасности спрос вырос на 69%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику HeadHunter.

Всего с 24 февраля по 15 марта было опубликовано 2,7 тыс. вакансий по IT-специальностям в государственном секторе (министерствах и подведомственных структурах) – это на 108% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на технических специалистов растет как в федеральных ведомствах, так и в региональных.

Директор по развитию web-технологий Artezio (входит в группу «Ланит») Сергей Матусевич объяснил рост числа вакансий сокращением поддержки со стороны сервисных компаний, занимающихся техническим обслуживанием и разработкой сайтов, а также «жесткой ситуацией по импортозамещению».

Глава отдела маркетинга CrossTech Solutions Group Юлия Заря отметила, что число DDoS-атак на госсектор выросло, что требует повышенного внимания и большего количества работников.

Кроме того, сейчас госсектор намерен разрабатывать и внедрять отечественные цифровые продукты и поэтому продолжит привлекать сотрудников, добавила директор по персоналу разработчика ПО «Мой офис» Екатерина Дементьева.

По мнению председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николая Комлева, из-за антироссийских санкций и событий на Украине начался отток ИТ-специалистов из страны, поэтому Минцифры и другие ведомства запускают проекты по импортозамещению для привлечения дополнительных сотрудников. «Российский IT-бизнес и государство понимают, что утечка мозгов губительна для индустрии и экономики страны в целом», – заключил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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