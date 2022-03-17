Российские ювелиры сокращают потребление золота

Российская ювелирная промышленность вполовину сократит потребление золота в 2022 году. С таким прогнозом выступил гендиректор Ассоциации гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.

По его словам, в пандемийном 2020 году российские мастера на треть уменьшили переработку золота. В 2021 году рынок восстановился на 25%, передает РИА «Новости». В текущем же году падение составит около 50%, считает эксперт.

Дело в том, что в нынешних условиях золотые изделия не пользуются массовым спросом. «Пока картинка видится крайне негативной. Процентов 50 падение по итогам года будет, это точно», – прогнозирует Уткин.

Немаловажную роль сыграет и политика Центробанка. «Если будет запущен механизм денежной эмиссии, то надо ожидать очередей в ювелирных магазинах, а если сохранится политика сдерживания инфляции – то какие уж тут ювелирные украшения?» – пояснил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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