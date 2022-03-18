Россияне кинулись скупать обувь

Жители России стали активно покупать обувь на фоне заявлений об уходе из страны ряда иностранных обувных компаний.

В первые две недели марта магазины продали 8,3 млн пар обуви – это на 57% больше, чем за аналогичный период февраля (5,3 млн пар), сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

По информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), сумма расходов населения на обувь увеличилась на 70%. Средняя цена одной пары обуви в марте составила 2 651 рубль, тогда как в предыдущем месяце этот показатель был на уровне 2 227 рублей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по защите мирных жителей Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В ответ на действия Москвы ЕС, США и другие западные страны ввели масштабные секторальные санкции против России.

Москва, Наталья Петрова

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