Что будет с ключевой ставкой Центробанка – прогнозы экспертов

Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки. В предыдущий раз регулятор принял решение о повышении ключевой ставки с 9% сразу до 20%, что стало рекордом за последние двадцать лет. «Новый День» спросил у экономистов, каких действий Центробанка можно ожидать сейчас.

Экономист Константин Селянин предположил, что ключевая ставка снова будет повышена, причем на несколько пунктов. «Ключевая ставка задает не только некую точку отсчета для ставок по кредитам и депозита, но еще и призвана сдерживать падение рубля (чтобы исключить спекуляции банками). Есть и другая цель – таргет по инфляции. Сейчас мы видим, что за последние три недели резко взлетели цены на продукты и импортную технику. По оценкам, годовая инфляция в России может составить 30-40%, а также я встречал прогнозы по инфляции до 50-70%. Ключевая ставка Центробанка должна более-менее соответствовать уровню инфляции. Поэтому главный вопрос заключается в том, на какую величину поднимут ставку. Возможно, поднимут до 25%. А если по-честному, надо поднимать до 30%», – отметил собеседник агентства.

Финансовый аналитик Виталий Калугин также считает, что аргументов за повышение ключевой ставки больше, но решение Центробанка может быть непредсказуемым.

«Как это ни странно, я считаю, что ключевая ставка должна быть повышена. Очевидно, что годовая инфляция превысит 20%. Но есть ощущение, что Центробанк на это не пойдет и рискнет оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Это будет компромиссом, который никому не удобен. Потому что если цель – борьба с инфляцией, нельзя останавливаться на полпути. С другой стороны, высокая ставка убивает экономику. Поэтому надо выбирать что-то одно: либо бороться с инфляцией, либо дать экономике дешевые деньги. А компромисс выбирает вариант «плохо-плохо», – поделился мнением эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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