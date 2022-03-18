Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20%

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Это максимальное значение за последние двадцать лет.

В дальнейшем ЦБ планирует принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также «оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в сообщении.

По оценке финансового регулятора, резкое повышение ЦБ ключевой ставки до 20%, которое произошло 28 февраля, «поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен».

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», – полагают в Центробанке. Вместе с тем, регулятор ожидает, что «проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году».

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 29 апреля.

Напомним, что 28 февраля ЦБ на экстренном заседании повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% на фоне жестких санкций, введенных против России США, Европейским союзом и рядом других западных стран из-за военной операции Минобороны РФ на Украине. Рестрикции были наложены на активы Центробанка России. Под запрет попали операции с любыми лицами, представляющими российский регулятор, Минфин. В итоге почти половина международных резервов ЦБ (около $300 млрд) оказалась замороженной.

Москва, Новый День, Наталья Петрова

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