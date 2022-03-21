В России повысят порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) порог беспошлинной покупки товаров в иностранных онлайн-магазинах увеличится с 200 евро до 1 тыс. евро. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Повышенный лимит будет действовать до 1 октября 2022 года. Требования к весу посылки остались прежними – не более 31 кг.

По словам премьера, соответствующее решение предложила Россия. Эта мера уже одобрена Советом Евразийской экономической комиссии.

Как отметил Мишустин, Россия активно взаимодействует с партнерами по ЕАЭС над снижением негативного влияния антироссийских санкций. В этих условиях, по его словам, нужно «помочь людям сохранить доступ к привычным товарам». «Повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами «Мир». Рассчитываем, что их число будет расти», – заявил премьер (цитата по сообщению пресс-службы кабмина РФ).

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»