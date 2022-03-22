В Сбербанке закрылся сервис переводов на кошельки Alipay

Россиянам закрыли доступ к переводам на кошельки китайской системы Alipay со счетов Сбербанка. По оценкам экспертов, сумма подобных переводов за год составляла свыше полумиллиарда долларов.

Доступ к сервису исчез из мобильного приложения Сбербанка, пишет «Коммерсантъ». Долларовые переводы стали недоступны после введения санкций, а расчеты в рублях и юанях пока не распространены. Годовой объем переводов с банковских счетов на кошельки Alipay до санкций достигал миллиарда долларов, подсчитали эксперты. Более половины транзакций совершалось через Сбербанк.

«Спрос был высок. Им пользовались для переводов средств на родину многочисленные китайцы, работающие в восточной части РФ, а также россияне для оплаты поставок небольших партий товаров из Китая», – рассказал источник на платежном рынке.

В Сбербанке пояснили, что доступ к Alipay остановлен в связи с прекращением работы Western Union, поскольку реализовался в партнерстве с платежным сервисом.

Напомним, 10 марта система денежных переводов Western Union объявила о приостановке деятельность в России и Белоруссии. Поводом стала военная операция России в Донбассе и западные антироссийские санкции.

Alipay – одна из крупнейших платежных систем, входящих в Alibaba Group. С ее помощью можно оплачивать товары Alibaba Group, а также 460 тыс. других компаний.

Москва, Наталья Рязанова

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