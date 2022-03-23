В Германии сбиты с толку переводом оплаты российского газа за рубли

Союз промышленников Германии в среду, 23 марта, сообщил, что газовая отрасль ФРГ сбита с толку решением президента России Владимира Путина перевести оплату поставок газа в рубли.

Глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер заявил агентству DPA, что «газовая промышленность Германии с большим замешательством восприняла решение России продавать газ недружественным странам за российские рубли».

«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях с большим замешательством. Прогнозировать последствия этого изменения пока нет возможности», – сказал Келер.

Как сообщают Известия, решением перевода оплаты поставок газа на рубли обеспокоены и власти Италии. По словам советника премьер-министра страны, переход на оплату газа в рублях это способ обойти санкции, введенные против России с начала спецоперации на Украине.

Ранее в этот день на совещании с правительством Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли.

Президент уточнил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с зафиксированными в заключенных ранее контрактах объемами. Порядок операций по оплате газа рублями Центробанк должен определить в течение недели. Также президент попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Следует отметить, что на фоне этой новости цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

Берлин, Иван Бабурин

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