Япония оказалась в тупике из-за требования России об оплате газа в рублях

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что Токио пока не понимает, как будут происходит расчеты за российский газ в рублях.

Как отметил глава минфина на парламентских слушаниях, сейчас правительство изучает ситуацию с соответствующими министерствами и агентствами.

«Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели (России – прим. ред.) и то, как это будет осуществляться», – заявил министр (цитата по «Прайм»).

Судзуки добавил, что Токио во взаимодействии со странами G7 и международным сообществом будет проводить «оценку возможного влияния экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования».

Надо отметить, что Япония импортирует из России 8,8% от общего объема поставок в страну сжиженного природного газа (СПГ). Значительную часть газа в Японию идет с Сахалина.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что оплата за российский газ, который поставляется в страны ЕС и другие недружественные государства, будет производиться в рублях, а не в долларах и евро. Глава государства поручил Банку России и кабмину в недельный срок разработать порядок совершения операций с Европой в рублях.

Москва, Наталья Петрова

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