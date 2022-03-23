Путин распорядился продавать российский газ странам ЕС за рубли

Президент РФ Владимир Путин принял решение о том, что оплата за российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, будет производиться в рублях, а не в долларах и евро. Об этом он 23 марта заявил на совещании с правительством РФ, его слова транслировали в эфире телеканала «Россия 24».

«И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает – и так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла.

Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные станы, за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валютах», – заявил глава государства.

«Прошу правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – распорядился Путин, которого цитируют ТАСС.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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