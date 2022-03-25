Япония расширила санкционный список против России

Власти Японии ввели санкции в отношении еще 80 российских компаний. Санкционный список против России расширился до 101 гражданина и 130 организаций.

Документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел.

Среди попавших под санкции компаний судостроительный завод «Вымпел», машиностроительный завод «Звезда», Амурский судостроительный завод, «ПО «Стрела», «Байкал Электроникс».

После 27 марта Токио планирует еще расширить санкции, запретив экспорт в Россию предметов роскоши.

«Будет введен запрет на экспорт предметов роскоши в начале следующей недели. Мы готовим к внесению в парламент проектов по законодательству в области криптоактивов, чтобы не дать России избежать санкций», – заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси (цитата по агентству «Прайм»).

Япония поддержала западные санкции против России в связи с военной операцией на Украине. Предыдущий пакет санкций Токио одобрил 18 марта, включив в черный список 15 физлиц и 9 компаний.

Токио, Наталья Рязанова

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