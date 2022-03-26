Как санкции отразятся на доходах россиян, инфляции и занятости – прогноз аналитиков ВЭБа

На фоне масштабных западных санкций против России из-за военной спецоперации на Украине безработица в РФ может вырасти до 6,2% в текущем году, а снижение реальных располагаемых доходов граждан ожидается на 12%. Об этом говорится в докладе о мерах социальной политики, разработанном Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, пишет РБК.

По прогнозу экономистов, к концу года инфляция может вырасти до 19,3%. В целом этот вероятный сценарий соответствует оценке аналитиков в рамках опроса Центробанка, ожидающих инфляцию на уровне 20%.

По состоянию на 18 марта в условиях санкционного давления темпы роста цен в России уже разогнались до 14,5% годовых, сообщало Минэкономразвития. К декабрю 2023 года институт ВЭБ.РФ прогнозирует снижение показателя до уровня 5,3%, в декабре 2024-го – до 4,1%.

Для снижения влияния санкций на российскую экономику необходимо реализовать дополнительные меры поддержки населения, полагают авторы доклада. Они разработали предложения по решению «срочных критических задач», появившихся в результате действия санкций Запада.

По оценке главы направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко, реализация этих мер сможет «смягчить снижение располагаемых доходов до минус 10% и сократить уровень безработицы до 6% к концу 2022 года».

В числе предлагаемых аналитиками мер: индексация пенсий на 8% дополнительно в 2022 году, помимо уже проведенной в 8,6%; индексация зарплат бюджетников – врачей, преподавателей вузов, среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей, на которых распространяются целевые показатели майского указа президента от 2012 года, – на 6%; повышение довольствия остальных бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов – на 8%. По мнению экспертов института ВЭБ.РФ, такой темп индексации должен компенсировать этим категориям инфляционные потери.

Также экономисты предлагают повысить пособия по безработице до величины прожиточного минимума (12 792 рублей) в 2022 году и выплатить его в течение года нуждающимся гражданам. Первые шесть месяцев его должны получать все безработные, а следующие шесть месяцев – только те, кто проходит курсы переквалификации.

Среди предложений – повышение размера материнского капитала до величины, равной средней по стране рыночной стоимости 6 «квадратов» жилой площади (это норма на одного человека), и выравнивание его величины для первого и второго ребенка.

Реализация перечисленных мер в среднесрочной перспективе (в 2022-2024 годах) обойдется в 4,9 трлн рублей, подсчитали экономисты ВЭБа.

Для борьбы с безработицей необходимо принять дополнительные меры поддержки занятости и профессионального переобучения работников в соответствии с новыми потребностями рынка, считают авторы доклада. Аналитики, в частности, предлагают ежеквартально индексировать МРОТ и прожиточный минимум на уровень инфляции за предшествующий квартал, возобновить льготную программу кредитования бизнеса «ФОТ 2.0», действовавшую во время пандемии; снизить ставки страховых взносов для всех организаций до 14% и распространить ставку 15% на весь фонд заработной платы в секторе; расширить список доступных видов деятельности для самозанятых.

Москва, Наталья Петрова

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