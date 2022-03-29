OBI возобновит работу всех магазинов в России

Немецкая сеть строительных гипермаркетов OBI планирует возобновить работу в России на следующей неделе. Об этом сообщил начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин.

По его словам, в ближайшее время компания откроет все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а на следующей неделе будут открыты все 27 российских магазинов, передает «Прайм». Сейчас, добавил топ-менеджер, продолжаются работы по устранению технического сбоя. Он не уточнил подробности.

Также Суравегин сообщил, что первые заказы в магазинах сети можно будет сделать через три дня.

Напомним, что OBI объявила об остановке своего бизнеса в России 8 марта на фоне российской спецоперации в России. В компании заявили, что у нее нет других вариантов, кроме как прекратить вести бизнес в России.

Москва, Наталья Петрова

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