Чем закончится для Европы газовый ультиматум России – прогноз экспертов

Европейским странам так или иначе придется согласиться на оплату поставок российского газа в рублях, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В противном случае Россия может перекрыть подачу газа, а это станет сильным экономическим ударом по Европе.

«Предложение о переводе расчетов за газ в рубли сделано с позиции силы. И нашим европейским коллегам, несмотря на первую реакцию отторжения, придется с ним считаться. Далее последуют другие стадии, среди которых торг и принятие. Потому что Россия в сложившихся условиях санкций отсутствие долларов и евро, в общем-то, сможет пережить. А вот для Европы мгновенный отказ от российского газа будет сильным экономическим шоком. Даже если будет категорический отказ платить в рублях, всегда есть худший вариант – перекрыть вентиль. В условиях, когда противоположная сторона заморозила резервы Центробанка, это можно считать адекватной реакцией. Но я думаю, что до этого не дойдет», – рассказал Александр Широв на пресс-конференции в МИЦ «Известия», отвечая на вопрос РИА «Новый День».

По его словам, если Европа решит менять поставщика, то потребуется изменение логистических потоков по всему миру, а это, в свою очередь, приведет к росту цен на газ. Широв полагает, что у «недружественных» стран есть только два варианта: либо покупать рубли на валютном рынке России, чтобы оплачивать ими поставки газа, либо пойти на сделку критического импорта. То есть в Россию будут поставлять промышленное оборудование, фармацевтику, товары для населения, которые в силу наложенных санкций страна не может купить. Взамен российская сторона будет поставлять энергоресурсы. Александр Широв подчеркнул, что такой опыт был в Иране, когда государство в обмен на гуманитарную помощь могло продавать свою нефть. Однако позиции России в нынешней ситуации более сильные, считает эксперт.

Ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев отметил, что около 80% экспорта российского газа приходится в «недружественные» страны. Переход в расчетах на рубли, конечно, будет иметь экономические последствия для всех сторон. «Вряд ли это решение значительно скажется на курсе рубля. Скорее, это принуждение недружественных стран к обходу или пересмотру наложенных ими санкций. Теперь им придется искать пути, как расплачиваться за газ, а не нам – как в условиях санкциях получать экспортную выручку», – подчеркнул экономист.

Москва, Валентина Ярославцева

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