В России хотят ввести полный запрет на привязку цен внутри страны к валюте

В России предлагают запретить привязку к курсам валют цен контрактов на товары. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Законопроект будет вынесен на рассмотрение на заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию законодательства. Об этом сообщает РБК.

Документ запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Для этого будут внесены поправки в Гражданский кодекс РФ, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата производится в рублях.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в соответствии с мерами по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Что касается уже заключенных договоров, то в них нужно будет внести изменение в течение 30 дней с момента опубликования закона. Если в этот срок стороны не придут к соглашению, то исполнение договора будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

По словам экспертов, привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Кроме того, такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»