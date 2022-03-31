Россия ограничит экспорт подсолнечного масла

Таможенная подкомиссия одобрила ограничения на экспорт масличных и продуктов их переработки – впереди утверждение предложенных Министерством сельского хозяйства РФ лимитов правительством. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Квота на экспорт из России подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа этого года составит 1,5 млн тонн, шрота – 700 тыс. тонн. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 31 августа этого года.

Также будет введен временный запрет на экспорт подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года.

Кроме того, предполагается ограничить число пунктов пропуска, через которые можно будет вывозить эту продукций. Соевый шрот разрешат вывозить только через морской пункт пропуска в Калининградской области, а сою – через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.

В Минсельхозе рассчитывают, что эти меры помогут исключить дефицит и резкое повышение стоимости сырья и социально-значимых продуктов на фоне повышенного спроса на российскую продукцию, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

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