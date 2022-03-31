Байден назвал удобным случаем ситуацию с высокими ценами на бензин в США

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами с краткой речью, посвященной вопросам энергетики, назвал удобным случаем высокие цены на бензин на АЗС в стране, – сообщает ТАСС.

«Помните, мы – единственная страна, которая превращала каждый кризис, с которым мы когда-либо сталкивались, в удобный случай. У нас кризис – цены на АЗС», – заявил Байден и добавил, что знает, насколько «это болезненно для обычных американских семей».

Следует отметить, что в сложившейся кризисной ситуации, Байден в очередной раз обвинил Россию, которая проводят военную спецоперацию на Украине.

«Рост цен на бензин в США произошел из-за действий Путина и недостаточного предложения. Средняя цена на бензин в США теперь примерно на один доллар выше, чем три месяца назад».

Вашингтон, Иван Бабурин

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