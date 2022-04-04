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Понедельник, 4 апреля 2022, 11:37 мск

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Джо Байдена назвали худшим президентом в истории США

Фото: www.whitehouse.gov

Джо Байден – худший президент США в ее современной истории. Такое мнение высказал бывший вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox News.

По словам Пенса, действующий глава государства принес больше вреда, чем любой из его предшественников в современной истории. В настоящее время внутри страны наблюдается жесточайший кризис. Политик указал, что инфляция в Соединенных Штатах подскочила до 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70%.

Пенс уверен, что в этом виноват Байден, допустивший несколько серьезных ошибок, как в борьбе с пандемией коронавируса, так и на внешнеполитической арене. В частности, бывший вице-президент считает катастрофой вывод американских военных из Афганистана.

Стоит отметить, что Пенс не первый, кто говорит о провале Байдена. Ранее Трамп заявлял, что демократ принес США худшие времена в истории. По его словам, именно слабость Байдена привела к обострению ситуации на Украине, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на конфликт с Киевом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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