Рейтинг одобрения американцами работы Байдена упал до рекордно низкого уровня

Жители США не одобряют работу президента Джо Байдена. Его рейтинг на текущей неделе упал на три процентных пункта, до 40%. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным опроса, проведенного совместно с социологической службой Ipsos, 54% американцев не одобряют работу действующего лидера на фоне высокой инфляции в Соединенных Штатах и ситуации на Украине.

Это самый низкий показатель рейтинга Байдена с начала его пребывания на посту президента.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Джо Байдена худшим американским президентом в современной истории. По словам политика, действующий глава государства принес больше вреда, чем любой из его предшественников. В настоящее время внутри страны наблюдается жесточайший кризис.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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