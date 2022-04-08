Экс-врач Белого дома заявил о проблемах Байдена с умственными способностями

Поведение президента США Джо Байдена представляет опасность для национальной безопасности, считает бывший врач Белого дома, член палаты представителей от Республиканской партии Ронни Джексон. Он заявил, что когнитивное состояние главы государства заметно ухудшилось.

«Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями», – сказал Джексон в эфире телеканала One America News.

Доктор отметил, что при нынешней ситуации на Украине и в условиях угрозы военного конфликта с Россией президент США должен лучше осознавать происходящее.

Ранее конгрессмены-республиканцы официально попросили Джо Байдена пройти исследование на когнитивные нарушения. Причиной они назвали оскорбление журналиста во время пресс-конференции.

Американский лидер оскорблял не только журналистов, Байден допустил нелестные высказывания и о президенте РФ Владимире Путине. В первый раз на встрече с прессой он назвал российского лидера «военным преступником», а позже – «чистейшим головорезом».

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Джо Байдена худшим лидером США, принесшим больше вреда, чем любой из его предшественников в современной истории. Так, в США наблюдается жесточайший кризис: бензин подорожал на 70%, инфляция подскочила до максимума за последние 40 лет.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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