Прокуратура в США собирает сведения о финансах бизнесмена Хантера Байдена, сына действующего главы государства Джо Байдена. Больше всего ведомство интересуют доходы, полученные бизнесменом на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Расследование были инициировано экс-президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, политическое давление отца помогало Хантеру Байдену заключать выгодные контракты, а Джо Байден получал от сделок свою выгоду.

Теперь прокуратура активно заинтересовалась доходами Хантера от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd. Ведомство также проверяет, на что Хантер потратил эти деньги и в каком психическом состоянии находился в 2018 году.

Напомним, в ходе военной операции на Украине были обнаружены доказательства, что благотворительный фонд Хантера Байдена финансировал работу украинских биолабораторий.

Минобороны РФ заявило, что в лабораториях специалисты изучали коронавирус и механизм передачи инфекций от летучих мышей к человеку. При этом исследования проводились в рамках разработки компонентов для биологического и оружия под эгидой Пентагона.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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