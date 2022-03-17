Минобороны РФ: в Харькове изучали способы заражения человека от летучих мышей

Специалисты США и Украины изучали способы передачи заболеваний человеку от летучих мышей в лаборатории в Харькове. А так же возможность распространения птичьего гриппа через диких птиц, рассказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что сведения получены из оригинальных документов, переданных российским военным сотрудниками украинских биолабораторий.

«Документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», – пояснил Конашенков на брифинге.

В той же лаборатории специалисты изучали диких птиц, которые могли бы разносить особо патогенный птичий грипп. При этом определялись условиях, при которых распространение заболевания становилось бесконтрольным и наносило ущерб экономике и продовольственной безопасности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Пентагон финансировал эксперименты с коронавирусом летучих мышей и изучение способов переноса различных инфекций дикими птицами.

Министерство раскрыло на Украине сеть из 30 биолабораторий, проводивших при поддержке США исследования опасных патогенов. Официальные лица Штатов одновременно подтвердили и опровергли эту информацию.

Москва, Наталья Рязанова

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