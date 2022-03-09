В Пентагоне назвали «российской пропагандой» заявление замгоссекретаря США

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в среду, 9 марта, на брифинге заявил журналистам, что США не занимались созданием биологического оружия в лабораториях на Украине, – сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби заявил: «Российские обвинения абсурдны!»

Кроме того, официальный представитель Пентагона назвал утверждения о разработке биологического оружия в лабораториях на Украине «классической российской пропагандой» и призвал не верить им.

«У меня нет этому никаких подтверждений, никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине. Но это образ действий России, мы это видели не раз», – заявил Джон Кирби, намекая на то, что Россия якобы неоднократно ранее обвиняла другую сторону в каких-то действиях, которые готовит сама.

Однако, следует отметить, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд накануне признала наличие на Украине объектов биологических исследований. По ее словам, Вашингтон обеспокоен тем, что российские войска могут попытаться взять такие объекты под свой контроль.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – заявила на слушаниях в Конгрессе Виктория Нуланд.

В свою очередь в Москве в ответ на такое признание заявили, что ожидают от минобороны США и американского президента официального ознакомления мирового сообщества с программами, над которыми работали в лабораториях на Украине.

«Данные, материалы, документы, будьте добры, все на стол!», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и добавила, что Россия «не просит, а требует» разъяснений по поводу деятельности лабораторий.

Вашингтон, Иван Бабурин

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