российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 13:08 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В американских лабораториях на Украине проводили опыты с коронавирусом

В биолабораториях США на Украине велась работа с коронавирусом летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, информация об опытах в этих лабораториях содержится документах, где говорится, что специалисты проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, а также изучали возможности переноса различных инфекций – африканской чумы свиней и сибирской язвы – дикими птицами, мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – добавил генерал.

Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала наличие на Украине объектов биологических исследований. По ее словам, Вашингтон обеспокоен тем, что российские войска могут попытаться взять такие объекты под свой контроль. День спустя после этого заявления официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге сказал, что США не занимались созданием биологического оружия в лабораториях на Украине.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Госдума готовит обращение в международные организации о биолабораториях на Украине / МО РФ: На Украине работала сеть из 30 военных биолабораторий / Депутат Федоров: российская спецоперация прольет свет на работу секретных лабораторий США на Украине / В Пентагоне назвали «российской пропагандой» заявление замгоссекретаря США

Метки / Украина

«Это принципиально»: Россия наглядно показала Западу, что стала великой державой / Запад пытается «расчеловечить» все русское: мирное соглашение с Киевом вряд ли решит украинскую проблему / Украина саботирует эвакуацию мирного населения / Уничтожен военный аэродром и взят под контроль квартал в Мариуполе: Минобороны РФ отчиталось о ходе спецоперации на Украине / Ни газа, ни хлеба: мир рискует столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за Украины / «Мы можем это обсуждать»: президент Украины ответил на вопрос о возможности признания Крыма и ЛДНР / В ЕС и в Афинах слишком много себе позволяют врать – МИД России ответил на русофобские заявления / Депутат Федоров: российская спецоперация прольет свет на работу секретных лабораторий США на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Наука, Россия, Технологии, США, Украина,