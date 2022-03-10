В американских лабораториях на Украине проводили опыты с коронавирусом

В биолабораториях США на Украине велась работа с коронавирусом летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, информация об опытах в этих лабораториях содержится документах, где говорится, что специалисты проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, а также изучали возможности переноса различных инфекций – африканской чумы свиней и сибирской язвы – дикими птицами, мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», – добавил генерал.

Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала наличие на Украине объектов биологических исследований. По ее словам, Вашингтон обеспокоен тем, что российские войска могут попытаться взять такие объекты под свой контроль. День спустя после этого заявления официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге сказал, что США не занимались созданием биологического оружия в лабораториях на Украине.

Киев, Зоя Осколкова

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